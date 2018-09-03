В Минсельхозе прокомментировали информацию о подорожании хлеба в России

Минсельхоз рассчитывает на урожай зерна в 105 млн тонн. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что в 2017 году, благодаря хорошему урожаю зерновых темпы роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия заметно снизились.

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«В настоящее время, мы рассчитываем, что урожай зерна составит около 105 млн тонн. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт», — заявили в пресс-службе.

Минсельхоз пояснил, что текущие средние цены производителей на муку, и соответственно на зерно, не оказывают существенного влияния на средние цены производителей хлебобулочных изделий, поскольку изменяются под воздействием преимущественно иных смежных факторов (рост цен на ГСМ, ЖКХ и другие).

«Это означает, что цены на хлеб в остаток нынешнего года и в начале следующего года будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается рост цен на хлеб.