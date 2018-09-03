Новак заявил о мониторинге России за общим исполнением сделки ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия следит за общим исполнением сделки ОПЕК+ в оговоренном объеме около 1 млн баррелей нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы следим за тем, чтобы оставаться на одном уровне, чтобы в целом 1 млн баррелей был достигнут всеми странами, чтобы обеспечить договоренности, которые были достигнуты в июне этого года», — сказал Новак.

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Он также добавил, что в июле в целом договоренности всеми странами ОПЕК+ по наращиванию добычи на 1 млн баррелей в сутки исполнялись.

По словам министра, добыча нефти в России в августе была 253 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Новак сообщил, что Россия намерена сохранить добычу нефти в сентябре 2018 года на уровне июля и августа.