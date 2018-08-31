В Госдуме отреагировали на запрет Украиной лекарства из-за маркировки на русском языке

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал решение Украины запретить лекарственное средство «Пентаксим» из-за маркировки на русском языке. Об этом сообщает RT.

«Уже давно руководство Украины пренебрегает интересами своих граждан и теперь это докатилось и до лекарств. Хотя мне такое даже сложно представить. Такое решение может быть связано с выборами. Кто громче крикнет «лови разбойника», на том и шапка горит. Но людям от этого не легче», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу и использование французской вакцины для профилактики дифтерии с маркировкой на русском языке.