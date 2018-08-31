Володин рассказал о сроках поступления поправок Путина в проект о пенсиях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президентские поправки в законопроект по изменению пенсионной системы могут поступить до 12 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить, — возможно, к этому времени поступят предложения от президента уже как законодательная инициатива, — эти поправки, а также поправки, которые продолжают поступать в Государственную Думу», — сказал Володин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на реализацию предложений президента России Владимира Путина по пенсионным изменениям потребуется около 500 млрд руб. за шесть лет.