Альфа Private стал лидером среди частных банков в рейтинге Forbes

Альфа-Банк добился лидерства среди частных банков в ежегодном рейтинге Forbes среди кредитных учреждений, оказывающих услуги private banking, таким образом Альфа-Банк стал вторым в общем рейтинге, первое место в котором занимает Сбербанк.

«Мы благодарны нашим клиентам за доверие и выбор Альфа-Банка в качестве надежного финансового партнера, а также коллегам по рынку за высокую оценку. Мы планируем и в дальнейшем сохранять темпы роста по всем направлениям. У нас смелые и амбициозные планы», — отметила руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.

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Альфа-Банк поднялся на позицию выше по сравнению с рейтингом 2017 года.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы создать лучший сервис private banking для клиентов, которые говорят по-русски, — не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Для этого мы и дальше будем интенсивно развивать нашу команду, продуктовое предложение и, конечно, наши технологии, — подчеркнула Милеева. — Мы знаем, что перед нами стоит непростая цель, но уверенно движемся к ее достижению. У нас нет сомнений, что в итоге сможем сделать жизнь наших высокосостоятельных клиентов, семей и их доверенных лиц гораздо проще и комфортней».

Рейтинг Forbes составлен на основе опроса финансистов, а также показателей работы банков.

Издание отмечает глобальный рост услуг private banking, в том числе в России. Так в РФ насчитывается в данный момент 96 долларовых миллиардеров, при этом за последние два года в списке появилось три десятка новых участников.