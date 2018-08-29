Песков: в Кремле не обеспокоены колебаниями рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни», — сказал Песков.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что курс рубля невозможно предугадать, так как он зависит от большого количества непредсказуемых факторов.

Он отметил, что курс рубля не могут точно спрогнозировать как специалисты, так и «простые люди».