Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 21 по 27 августа составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю свинина и пшено подорожали на 1,2%, куриные яйца — на 0,5%, говядина, баранина, куры, мясные консервы, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макароны и соль — на 0,2-0,3%.

Реклама

Вместе с тем сахар-песок, гречневая крупа, вермишель и рис подешевели на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,5%: морковь стала дешевле на 7,3%, картофель — на 5,0%, лук — на 2,6%. В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 5,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.