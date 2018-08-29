Голикова рассказала, когда определится объем финансирования нацпроектов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти определятся с финансированием нацпроектов в начале сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы приближаемся к цифре больше 8 трлн руб, которые были озвучены», — сказала Голикова.

Она также отметила, что итоговые цифры по финансированию нацпроектов будут понятны в начале сентября.

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Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что правительство должно утвердить параметры приоритетных национальных проектов до 1 октября текущего года.

Он также добавил, что 20 сентября планируется утвердить бюджет России, после чего наступит время для окончательной конструкции нацпроектов.