«Дочка» Siemens попросила суд пересмотреть дело о крымских турбинах

Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу ООО «Сименс технологии газовых турбин» на судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших СТГТ в иске к структурам «Ростеха». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что кассационная жалоба СТГТ поступила в суд 27 августа. На данный момент процессуальных решений по ней пока не принято.

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Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы отклонил иск «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских «дочек» около 46,8 млн руб. и более €1,4 млн.

Иск о взыскании убытков был подан структурой «Ростеха» в интересах ЗАО «Интеравтоматика», акционерами которой являются и ОАО ТПЭ, и Siemens. По мнению истца, ответчики своими действиями во исполнение международных санкций причинили убытки «Интеравтоматике».