Песков анонсировал обращение Путина по пенсионной реформе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин намерен объявить о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, заявление президента состоится в среду (29 августа).

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«Это будет телеобращение», — сказал Песков.

Ранее Путин пообещал сформулировать позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время.

Глава государства добавил, что российским властям нельзя действовать механически при принятии решений о пенсионных изменениях.

Как стало известно, законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный на рассмотрение Госдумы, не имеет обратной силы и не затронет россиян, уже вышедших на пенсию.

Согласно документу, все жители России, уже получающие страховую пенсию по старости, продолжат ее получать — по линиям Пенсионного фонда России и силовых ведомств это около 46,5 млн человек. Также продолжится начисление всех пенсионных и социальных выплат в соответствии с уже приобретенными льготами и правами.