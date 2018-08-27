Силуанов объяснил непредсказуемый курс рубля

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля невозможно предугадать, так как он зависит от большого количества непредсказуемых факторов. Слова министра передает РИА «Новости».

Он отметил, что курс рубля не могут точно спрогнозировать как специалисты, так и «простые люди».

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«Она [валюта] зависит от, в последнее время, настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США — «Газета.Ru»). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло», — сказал Силуанов.

Также министр финансов рассказал, что у Минфина есть пакет мер, которые помогут защитить экономику в случае введения санкций против российского государственного долга и государственных банков. При этом он выразил надежду, что США не будут оказывать санкционное давление на эти области.

23 августа сообщалось, что доллар обновил максимум с начала года.