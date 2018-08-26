Порошенко понадеялся взыскать с России более $4,5 млрд по газовым контрактам

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире местного телевидения, что российская сторона возместит убытки в размере нескольких млрд долларов. Слова украинского лидера передает РИА «Новости».

Президент отметил, что Россия больше не сможет использовать против Украины «газовую удавку» и «газовый шантаж».

Реклама

«Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд», — заявил Порошенко.

Украинский лидер добавил, что несколько дней назад исполнилась тысяча дней с того момента, как страна живет без российского газа.

Данное заявление Порошенко сделал во время запуска нового газопровода в Авдеевку в Донецкой области.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал жителей страны потреблять меньше газа.