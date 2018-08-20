AP: компании в США предупредили Трампа о повышении цен из-за пошлин в отношении Китая

В начале недели в Вашингтоне начнутся слушания в администрации президента США Дональда Трампа по вопросу торговых пошлин на китайские товары. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что слушания будут проходить в течение шести дней. В материале говорится, что некоторые американские предприятия против того, чтобы президент США Дональд Трамп повышал пошлины на товары из Китая. Владельцы объясняют свои переживания тем, что из-за введения таких пошлин им придется поднять цены на товары, где необходимы компоненты из Китая. AP отмечает, что эти компании должны будут решить, перекладывать ли эти расходы на клиентов или самим покрывать высокие цены.

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Ранее Трамп ввел 25-процентные тарифы на китайские товары. На этой неделе будут введены дополнительные пошлины на $16 млрд. Помимо этого, США готовятся к новым пошлинам на сумму $200 млрд. Агентство отмечает, что эти меры будут означать еще большую эскалацию в торговой войне Вашингтона и Пекина. Отмечается, что в этом списке более 6 тыс. китайских товаров, причем он довольно расширен: от кнопок для охранной сигнализации до моторных лодок.

Ранее источники американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что представители США и Китая ведут разработку дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий.