В Кремле сочли незаконным препятствование строительству «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» идут вразрез с торговыми правилами и нормами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, незаконность таких намерений настолько явная, что ее никаким образом невозможно «закамуфлировать», поскольку проект является коммерческим.

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«Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы», — сказал Песков.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут ввести санкции против «Северного потока-2» в ближайшее время.