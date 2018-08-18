Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин приветствует решение рейтингового агентства Fitch по суверенному рейтингу России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение является признанием устойчивости экономики России к внешним шокам.

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Он также добавил, что по мере укрепления уверенности инвесторов в стабильность и устойчивость российской экономики улучшится и суверенный рейтинг России.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ-».

Как отмечалось, экономика России хорошо справилась с очередным раундом санкций США.