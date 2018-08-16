Украинский министр инфраструктуры пообещал, что «в Москву будут только медведи ходить»

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян проинформировал о подписании документа, после которого «в Москву будут ходить только медведи». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на фейсбук министра.

По словам Омеляна, он подписал исторический документ.

Реклама

«В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена», — заявил Омелян.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на Украине обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией. Он также отметил, что Киев не понесет убытков из-за прекращения курсирования поездов России через территорию Украины. По его словам, по территории Украины курсирует только один российских поезд.