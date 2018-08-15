Тимошенко: дальнейшее падение гривны неизбежно

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в фейсбуке предрекла дальнейшее падение украинской национальной валюты.

«Почему сейчас падает гривна? Это Нацбанк так «помогает» правительству, а страдают люди. Дело в том, что в бюджет заложили среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 29,3 грн за доллар, а к концу года вообще — 30,1. А поскольку курс ниже, то ниже и доходы, которые поступают в бюджет, например, с таможни (там валютные доходы, которые перечисляют в гривны). Как следствие — общее невыполнение плана поступлений в госбюджет за семь месяцев текущего года составляет 15,8 млрд гривен», — написала Тимошенко.

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Она также подчеркнула, что «дальнейшее падение гривны неизбежно», указав на то, что Нацбанк досрочно перечислил в бюджет все 100% средств, которые планировалось перечислить до конца года. Действия ответственного за курс гривны Нацбанка Тимошенко назвала «преступными», по ее словам регулятор «похоронил деньги и надежды миллионов украинцев».

Ранее сообщалось, что Тимошенко заявила о необходимости новой конституции для Украины.