Минфин предложил ввести новый налог

Минфин предложило преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Для этого министерство предлагает дополнить Налоговый кодекс главой «Экологический налог». В Минфине пояснили, что сейчас взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью.

Реклама

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства Российской Федерации, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе, в частности, содержаться положения о фиксировании налоговых ставок за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, а также за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Проработать возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей в январе 2018 года поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.