Официальный курс евро снизился на 15 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 14,9 коп., до 76,67 руб., курс доллара увеличился на 62,19 коп., до 66,90 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 27,5 коп., составив 71,30 руб.

Реклама

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 1,2% и составил 2281,93 пункта.

Индекс РТС просел на 2,3%, до 1072,48 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% — до $72,15 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».