Стоимость акций «Роснефти» обновила исторический максимум

Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум, согласно данным торгов Московской биржи.

По состоянию на 11:10 по московскому времени цена акций компании увеличилась на 0,88% — до 436,1 руб. за бумагу. В ходе торгов максимальная стоимость акций достигла 436,4 руб. за бумагу.

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Предыдущий максимум был установлен 7 августа. Ранее в тот же день «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО по результатам I полугодия.

Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 309 млрд рублей.

До этого исторический максимум цен акций компании был установлен 3 января 2017 года, напоминает RNS.