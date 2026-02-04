Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Появились подробности о семье девушки, устроившей пожар в школе Красноярска

Shot: семья поджигательницы школы в Красноярске не знала о конфликтах в классе
Кадр из видео/Telegram-канал «Борус. Люди»

У девушки, которая устроила пожар в школе Красноярска, были доверительные отношения с родителями. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 14-летняя ученица рассказывала о своих проблемах матери. У школьницы есть старшая сестра, которая учится в вузе, ей 19 лет. Семья часто путешествует вместе.

«Отношения в семье теплые и доверительные», – сообщается в публикации.

Известно, что родители не знали о планах дочери. Они не верят, что у девушки были конфликтные отношения с одноклассниками.

Инцидент произошел в одной из красноярских школ. Во время занятий несовершеннолетняя подожгла туалет и отправилась в класс, где также устроила пожар.

Несколько учеников получили травмы. Две ученицы находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека пострадали, но им уже оказали помощь и вскоре планируют отпустить.

Именно отношения с одноклассниками, предположительно, стали причиной инцидента. По данным Mash, поджигательницу дразнили и не хотели с ней общаться.

Ранее руководству подожженной школы в Красноярске делали замечание из-за буллинга.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!