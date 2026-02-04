Появились подробности о семье девушки, устроившей пожар в школе Красноярска

Shot: семья поджигательницы школы в Красноярске не знала о конфликтах в классе

У девушки, которая устроила пожар в школе Красноярска, были доверительные отношения с родителями. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 14-летняя ученица рассказывала о своих проблемах матери. У школьницы есть старшая сестра, которая учится в вузе, ей 19 лет. Семья часто путешествует вместе.

«Отношения в семье теплые и доверительные», – сообщается в публикации.

Известно, что родители не знали о планах дочери. Они не верят, что у девушки были конфликтные отношения с одноклассниками.

Инцидент произошел в одной из красноярских школ. Во время занятий несовершеннолетняя подожгла туалет и отправилась в класс, где также устроила пожар.

Несколько учеников получили травмы. Две ученицы находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека пострадали, но им уже оказали помощь и вскоре планируют отпустить.

Именно отношения с одноклассниками, предположительно, стали причиной инцидента. По данным Mash, поджигательницу дразнили и не хотели с ней общаться.

Ранее руководству подожженной школы в Красноярске делали замечание из-за буллинга.