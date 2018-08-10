Порошенко сравнил «Северный поток — 2» с троянским конем

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» является троянским конем Кремля.

«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности», — написал Порошенко в фейсбуке.

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Он также призвал европейских партнеров Украины «избавиться от обманчивых и гибельных кремлевских чар».

Ранее сообщалось, что началась укладка первых труб «Северного потока — 2».

По словам члена совета управляющих австрийской OMV Манфреда Ляйтнера, строительство российского газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту не приведет к изменению общей стоимости проекта.