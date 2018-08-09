Песков ответил на вопрос об ответных мерах России на новые санкции США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о возможных контрмерах России на новые санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Кремль ознакомлен с заявлением о новых антироссийских санкциях США, а также с информацией высокопоставленного источника о целях американских ограничений.
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«Пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно», — сказал Песков.
Ранее глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев сообщил, что новые санкции США против России будут стимулировать импортозамещение.