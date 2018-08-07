В МЭР учли замечания Счетной палаты по поддержке малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития учло замечания Счетной палаты при подготовке паспорта нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2019-2024 годы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Опыт реализации госпрограммы в предыдущие годы, а также замечания Счетной палаты учтены при подготовке паспорта национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2019-2024 годы», — заявили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Счетная палата направит в правительство рекомендации по совершенствованию нормативной базы, касающейся поддержки малого и среднего бизнеса.