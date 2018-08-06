Кабмин Украины намерен обсудить закрытие железнодорожного сообщения с Москвой

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что кабмин Украины может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Украинские новости».

По его словам, после рассмотрения данного вопроса кабмином, будет принято окончательное решение.

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Он также подчеркнул, что точная дата рассмотрения вопроса о закрытии железнодорожного сообщения с Россией пока неизвестна.

Ранее Омелян заявил, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Россией.