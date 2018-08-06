Медведев призвал сделать ипотеку в России еще доступнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал сделать ипотеку в стране еще доступнее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что необходимо не только строить здания, но и поддерживать спрос, тем самым добившись дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам.

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«У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее», — сказал Медведев.

Он также отметил, что ведущую роль в развитии рынка ипотечных ценных бумаг должен играть Банк России.

Ранее сообщалось, что количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев текущего года выросло на 60% в количественном выражении.