Китай готов ввести пошлины на американские товары в $60 млрд
Китай готов ввести новые пошлины на американские товары объемом в $60 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.
В министерстве отметили, что сроки реализации новых тарифов на товары США будут зависеть от действий Соединенных Штатов.
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Ранее глава МИД КНР Ван И сообщил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, что стороны пришли к согласию.
Как стало известно, администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.
Уточняется, что слушания по данному вопросу начнутся позднее в текущем месяце.