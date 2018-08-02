В Госдуме назвали лучшего союзника США

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал введение США санкций против турецких министров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть такая поговорка — у нас, у России, нет лучше союзников, чем армия и военно-морской флот. А у Америки нет лучше союзника, чем доллар Соединенных Штатов Америки…», — сказал Чепа.

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Он подчеркнул, что если какая-то страна начинает усиливаться, то США начнет вводить санкции или вести торговые войны с ней.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

По ее словам, санкции введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.