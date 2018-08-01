Орешкин назвал причину слабого кредитования предприятий в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о причине слабого кредитования предприятий в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одна из причин, почему у нас не такое высокое кредитование предприятий — не только малых и средних, но и крупных, — заключается в том, что сейчас банки сконцентрировались на кредитовании населения», — сказал Орешкин.

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Он подчеркнул, что портфель потребительского кредитования растет за последние 12 месяцев более чем на 1 трлн руб., что создает инфляционное давление.

Министр добавил, что Минэкономразвития находится по этому поводу в постоянной дискуссии с Банком России.

Ранее сообщалось, что ЦБ обеспокоен резким ростом необеспеченных потребкредитов.