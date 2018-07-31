Минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+

Минфин США продлил срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» до 23 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

В начале апреля все компании были внесены в санкционный список. Ограничения предполагают блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с данными компаниями для американцев.

Реклама

Изначально минфин дал срок в месяц на продажу акций и долговых инструментов и два месяца на завершение действующих контрактов. Однако позднее эти сроки были продлены.

Ранее стало известно, что En+ просила власти США приостановить действие санкций против компании до 5 августа.

Также ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что ведомство рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с «Русала».