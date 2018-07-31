МИД назвал новые санкции ЕС вмешательством в дела России

Министерство иностранных дел России заявило, что новые санкции Евросоюза, которые были введены в отношении шести российских компаний из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста, являются вмешательством во внутренние дела Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ЕС явно не дает покоя сделанный крымчанами свободный выбор в пользу воссоединения с Россией», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что ЕС «изменил своим же лозунгам, подвергнув критике, а затем и рестрикциям строительство Крымского моста».

В МИД подчеркнули, что «возводя искусственные препятствия на пути улучшения жизни крымчан в составе России, Евросоюз поступает недальновидно».

Ранее в Госсовете Крыма рассказали о плюсах антироссийских санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.