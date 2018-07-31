Собянин оценил возможные инвестиции в строительство в зоне МЦК в 700 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 500-700 млрд руб. инвестиций привлечет в Москву строительство до 6 млн квадратных метров недвижимости различного назначения в зоне Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает РИА «Новости».

«В зоне влияния МЦК возможно строительство до 6 млн квадратных метров недвижимости различного назначения, что привлечет в город 500-700 млрд руб. инвестиций», — сказал Собянин.

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Он также добавил, что улучшение транспортной доступности является залогом успешного развития города.

Ранее Собянин сообщил, что доходы столицы выросли в 2017 году на 13% и превысили 2 трлн руб.

Он также подчеркнул, что бюджет Москвы 2017 года исполнен без дефицита.