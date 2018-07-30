ЦБ сообщил об ускорении роста ВВП России

Годовой темп прироста российской экономики во втором квартале текущего года составил 1,8-2,2%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Годовой темп прироста ВВП во втором квартале, по оценке Банка России, составил 1,8-2,2%. На это указывает динамика индикаторов спроса и предложения», — заявили в ЦБ.

Реклама

Отмечается, что прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов во втором квартале соответствует прогнозу Банка России

Ранее Минэкономразвития сообщило, что темп роста ВВП во втором квартале текущего года увеличился до 1,8%.

Также в ведомстве подчеркнули, что ВВП в июне увеличился на 1,1% год к году.