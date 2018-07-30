Росавиация рассказала о росте цен на авиатопливо в июле

Средняя стоимость тонны авиакеросина в России в июле текущего года выросла на 18,2%, до 51,3 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

Уточняется, что в июле прошлого года тонна топлива марки ТС-1 стоила 43,4 тыс. руб. В месячном выражении рост стоимости составил 0,6%.

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Отмечается, что по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в структуре расходов авиакомпаний доля затрат на авиаГСМ по итогам первого квартала 2018 года составила около 20%.

Ранее сообщалось, что авиакомпании могут увеличить цены на билеты из-за возможного повышения ставки на полеты через столицу с 10% до 20%.