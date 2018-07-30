Россия выиграла очередной спор с Украиной в ВТО

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да (Россия выиграла спор – «Газета.Ru»)», — сказал Медведков, отвечая на соответствующий вопрос.

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В 2015 году Украина подала в ВТО иск к России из-за введения ограничений на экспорт вагонов и стрелочных переводов.

Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, предприятие «Азовзагальмаш» и харьковский машиностроительный завод ФЭД.

Ранее сообщалось, что Россия выиграла иск против Украины в ВТО по поводу введения Киевом антидемпинговой пошлины на ввоз нитрата аммония из России.