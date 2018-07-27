В ФАС не ожидают роста цен на авиабилеты из-за подорожания топлива

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на удорожание авиабилетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ведомство отслеживает динамику изменения цен на авиакеросин.

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«С точки зрения цен авиакеросин остается на том же уровне в стоимости билетов и авиационных перевозок, ничего существенно не изменилось. … Мы пока не видим критичного роста цен, цена росла весной, а сейчас стабилизировалась», — сказал Махонин.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпании повысят стоимость билетов из-за скачка цен на топливо.