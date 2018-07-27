Новак: комитет ОПЕК+ в июле обсудил рост добычи нефти

Министр энергетики Александр Новак заявил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в июле обсудил текущее выполнение сделки с учетом наращивания добычи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас недавно была телефонная конференция с министрами стран, входящих в JMMC (министерский мониторинговый комитет), а также с представителями технического комитета стран, которые подвели итоги исполнения за июнь месяц», — сказал Новак.

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Он также добавил, что Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Новак сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти.