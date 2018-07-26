ЕЦБ не стал изменять свою базовую ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал изменять базовую ставку и сохранил ее на нулевом уровне. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%.
Ставка по депозитам осталась на уровне -0,4%.
Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне.
Глава Европейского центрального банка также рассказал, что ЕЦБ продолжит мониторить динамику обменного курса евро.