ЕЦБ не стал изменять свою базовую ставку

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал изменять базовую ставку и сохранил ее на нулевом уровне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%.

Ставка по депозитам осталась на уровне -0,4%.

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне.

Глава Европейского центрального банка также рассказал, что ЕЦБ продолжит мониторить динамику обменного курса евро.