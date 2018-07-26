Госдума одобрила разрешение на перерегистрацию компаний в спецрайонах России

Госдума приняла законы, которые позволят контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию России.

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Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании специальных административных районов на острове Русский и острове Октябрьский.

Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения спецрайонов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделенные статусом международной компании.