Мадуро привязал боливар к криптовалюте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что деноминированная версия национальной валюты, боливара, появится в конце августа и будет связана с национальной криптовалютой «петро». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление президента на местном телевидении.

Мадуро заявил, что деноминированная версия боливара, который лишится пяти нулей, появится 20 августа. Ранее сообщалось, что деноминация боливара произойдет 4 августа, однако введение этой меры пришлось отложить, так как предполагалось, что будут убраны только три нуля.

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«Мы собираемся привязать боливар к криптовалюте «петро», чтобы добиться огромных экономических перемен», — заявил Мадуро.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда по Латинской Америке Алехандро Вернера заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года.