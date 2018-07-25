Трамп: США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий

США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий, передает РИА «Новости» заявление президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий по промышленным товарам, помимо автомобилей», — сказал Трамп.

Реклама

По его словам, США и ЕС также будут работать в этом направлении в химической и фармацевтической сфере. Кроме того, США и ЕС создадут рабочую группу, в рамках которой обсудят, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС и «введенные в отместку» пошлины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США потеряли $817 млрд из-за несправедливой торговли.