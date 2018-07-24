Ушаков рассказал, кто представит делегацию России на деловом форуме БРИКС
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава Минэнерго Максим Орешкин представит российскую делегацию на деловом форуме на саммите БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Двадцать пятого июля в рамках саммита проводится традиционное заседание делового форума БРИКС, в котором Россию будет представлять министр экономического развития Орешкин», — сказал Ушаков.
Реклама
Он подчеркнул, что в ходе форума будут заслушаны доклады о работе делового совета и Нового банка развития БРИКС.
Ранее Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Уточняется, что на саммите БРИКС будут обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня.