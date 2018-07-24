Ушаков: Путин обсудит с Эрдоганом энергетику

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин на полях саммита БРИКС проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что между сторонами часто проводятся телефонные контакты.

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«Подсчитали, в этом году где-то 16 телефонных разговоров состоялось. Здесь (на встрече) — и двусторонка, и энергетические проекты и, конечно, сотрудничество по сирийскому регулированию», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС.

Уточняется, что на встрече будут обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях.