Ушаков: Путин обсудит с Эрдоганом энергетику
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин на полях саммита БРИКС проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что между сторонами часто проводятся телефонные контакты.
«Подсчитали, в этом году где-то 16 телефонных разговоров состоялось. Здесь (на встрече) — и двусторонка, и энергетические проекты и, конечно, сотрудничество по сирийскому регулированию», — сказал Ушаков.
Ранее сообщалось, что Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС.
Уточняется, что на встрече будут обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях.