Глава ТПП рассказал об интересах бизнеса стран БРИКС

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что деловой совет БРИКС заинтересован в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта, АПК и страхования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если обсуждать актуальные на данный момент инициативы, которые прорабатываются в Деловом совете, то хотел бы отметить в первую очередь высокий интерес к реализации инфраструктурных проектов по созданию и совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран БРИКС и стран, прилежащих к ним», — сказал Катырин.

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Он также добавил, что стабилен интерес к взаимодействию в авиационной отрасли, морских перевозках, развитию инфраструктуры портовых зон.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что санкции способствуют более активному развитию расчетов в национальных валютах между странами БРИКС