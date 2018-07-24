Голикова сообщила о будущей индексации маткапитала

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала в 2020 году начнет индексироваться темпами роста инфляции. Об этом сообщает RNS.

«Начиная с 2020 и дальше в 2021 году будет индексироваться темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью национального проекта «Демография»», — сказала Голикова.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал вдвое.

Он также добавил, что будут уменьшены сроки проверок документов — с двух недель до пяти дней.