В МВФ спрогнозировали инфляцию в миллион процентов в Венесуэле

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернера заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года. Об этом он сказал изданию Nacional.

«Мы прогнозируем всплеск инфляции до 1 млн процентов к концу 2018 года», — заявил он.

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По его словам, это делает Венесуэлу похожей на на Германию 1923 года или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000-х годов.

Вернера также посчитал, что в стране может произойти коллапс экономической деятельности, гиперинфляция и ухудшение снабжения населения. Он отметил, что такая ситуация приведет к дальнейшему увеличению потока мигрантов в соседние государства.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении.