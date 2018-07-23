Медведев рассказал об объеме финансирования нацпроекта «Демография»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что общий объем финансирования национального проекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования, речь идет о сумме в общей сложности почти более чем 3,5 трлн руб», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект.

Ранее Медведев сообщил на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, что правительство рассчитывает на взаимодействие с СП при работе над новыми нацпроектами.

Премьер добавил, что национальные проекты в настоящий момент основаны на новом майском указе.