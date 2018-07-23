Глава МИД Британии рассказал о риске после Brexit

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что существует риск, что Великобритания после выхода из Евросоюза останется без торговой сделки с союзом. Об этом сообщает Reuters.

Он также добавил, что британская общественность обвинит Брюссель в случае хаотичного выхода Великобритании из ЕС. Хант отметил, что подобный сценарий сформирует соответствующее отношение общества к ЕС «на протяжении целого поколения».

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В своем первом зарубежном визите в Берлине министр отметил, что Германия была «одним из лучших друзей Великобритании во всем мире», и они разделяли приверженность «международному порядку, который основан на правилах».

Ранее министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон не станет платить Евросоюзу согласованные «отступные» без торговой сделки.