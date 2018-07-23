Китай начал расследование в отношении стали из ЕС и Японии

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении стальной продукции импортируемой из ЕС, Японии, Южной Кореи и Индонезии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Как стало известно, расследование затронет листы и рулоны горячей прокатки из нержавеющей стали, а также заготовки из нержавеющей стали.

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Уточняется, что официальное расследование началось после того, как в ведомство поступило заявление китайской компании Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Компания попросила власти провести антидемпинговое расследование в отношении указанной продукции, цены на которую упали из-за дешевого импорта.

Ранее сообщалось, что Китай призвал США сохранять хладнокровие в торговых вопросах.