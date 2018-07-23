В G20 назвали риски для мировой экономики

Финансовая G20 рассказала об актуальных рисках для мировой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20.

По словам экспертов, к числу современных рисков для мировой экономики являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство.

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Также специалисты отметили, что, несмотря на продолжающийся рост мировой экономики, развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин американским руководством может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%.